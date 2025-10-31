LEPROUS ELMEDIATOR Perpignan
LEPROUS ELMEDIATOR Perpignan vendredi 31 octobre 2025.
LEPROUS ELMEDIATOR
Avenue du Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 27 – 27 – 30
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 20:30:00
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
ElMediator 31 Octobre 20h30
Leprous + Royal Sorrow + Gåte
.
Avenue du Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 info@elmediator.org
English :
? ElMediator October 31 8:30pm
Leprous + Royal Sorrow + Gåte
German :
? ElMediator 31. Oktober 20:30 Uhr
Leprous + Royal Sorrow + Gåte
Italiano :
? ElMediator 31 ottobre 20.30
Leprous + Royal Sorrow + Gåte
Espanol :
? ElMediator 31 de octubre 20h30
Leprous + Royal Sorrow + Gåte
L’événement LEPROUS ELMEDIATOR Perpignan a été mis à jour le 2025-08-29 par PERPIGNAN TOURISME