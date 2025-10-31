LEPROUS ELMEDIATOR Perpignan

LEPROUS ELMEDIATOR

LEPROUS ELMEDIATOR Perpignan vendredi 31 octobre 2025.

LEPROUS ELMEDIATOR

Avenue du Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 27 – 27 – 30

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 20:30:00
fin : 2025-10-31

Date(s) :
2025-10-31

ElMediator 31 Octobre 20h30
Leprous + Royal Sorrow + Gåte
  .

Avenue du Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00  info@elmediator.org

English :

? ElMediator October 31 8:30pm
Leprous + Royal Sorrow + Gåte

German :

? ElMediator 31. Oktober 20:30 Uhr
Leprous + Royal Sorrow + Gåte

Italiano :

? ElMediator 31 ottobre 20.30
Leprous + Royal Sorrow + Gåte

Espanol :

? ElMediator 31 de octubre 20h30
Leprous + Royal Sorrow + Gåte

L’événement LEPROUS ELMEDIATOR Perpignan a été mis à jour le 2025-08-29 par PERPIGNAN TOURISME