LEPROUS – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne jeudi 5 février 2026.

BASE CONCERTS PRÉSENTE : LEPROUS La seule constante chez Leprous, c’est le changement. Formé en 2001 à Notodden, en Norvège, ce groupe à l’avant-garde du rock progressif s’est toujours distingué par sa volonté d’explorer de nouveaux horizons. Entre virtuosité et compositions minutieuses, leur musique a évolué au fil des années, imposant Leprous comme une référence du prog et de l’alternatif. Après des albums marquants comme Tall Poppy Syndrome (2009), Bilateral (2011) ou encore Pitfalls (2019), leur dernier opus Aphelion (2021) confirmait leur statut de formation incontournable. En 2024, Leprous dévoile son huitième album Melodies Of Atonement, un disque à la fois percutant et immersif. Avec cet album, Leprous prouve une fois de plus sa capacité à se réinventer, tout en restant fidèle à son identité musicale unique.

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69