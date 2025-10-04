L’équilibre alimentaire Médiathèque les Carmes Pertuis

La diététicienne Myriam Moussier, auteur du livre L’équilibre dans l’assiette, viendra expliquer l’importance d’une alimentation équilibrée pour le bien-être au quotidien. Découvrez ses astuces et conseils pour cuisiner tout en préservant le plaisir de manger.

Médiathèque les Carmes 35, avenue Maréchal Leclerc 84120 Pertuis Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490072480 https://mediathequelescarmes.ampmetropole.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0490072480 »}, {« type »: « email », « value »: « lescarmes@ampmetropole.fr »}] La médiathèque est situé dans un couvent du 16ème siècle réhabilité.

Myriam Moussier éditions Flammarion