L’Equipière, ressourcerie sportive ! Hall Rennes 20 et 21 septembre Ille-et-Vilaine

Gratuit

Embarquez dans le monde merveilleux d’une ressourcerie sportive avec L’équipière !

Une animation autour de l’esprit d’aventure, le réemploi et la solidarité, pour un sport accessible à toutes et tous. En lien avec la collecte « sport » au musée.

Début : 2025-09-20T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-21T18:30:00.000+02:00

Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine