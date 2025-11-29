Lerch’ en-fil – Marché de Noël du Lerchenberg Lerchenberg Mulhouse 29 et 30 novembre Entrée libre

Venez profiter du Marché de Noël d’artisanat local du Lerchenberg qui accueillera des producteurs et créateurs locaux. Découvrez le Lerch’ à l’heure écossaise à cette occasion.

Le **Marché de Noël du Lerchenberg**, nommé désormais le **Lerch’ en-fil**, sera de retour pour vous le **samedi 29 novembre de 11h à 19h** et le **dimanche 30 novembre de 10h à 17h** au Lerchenberg, 11 rue du Cercle à Mulhouse.

Les festivités se tiendront **dans l’ensemble du bâtiment du Lerchenberg ainsi qu’en extérieur**.

Le Lerch’ en-fil, c’est **un marché de Noël d’artisanat local** qui accueillera des producteurs, créateurs et artistes présents pour vous faire déguster leurs produits et découvrir leurs créations, ainsi qu’**un marché aux étoffes** en référence à l’histoire textile du quartier et de la ville.

Des **animations** vous seront également proposées tout au long du week-end.

A l’occasion des **730 ans de la Auld Alliance avec l’Ecosse**, sous **le haut patronage du Consulat Général de France en Ecosse**, le **Lerchenberg deviendra écossais** le temps d’un week-end et mettra aussi à l’honneur cette belle terre celtique, entre spécialités écossaises, sonneurs de cornemuses et tailleurs de kilts.

Dans le cadre du marché aux étoffes, vous pourrez découvrir le **tartan de Mulhouse** spécialement fabriqué pour l’occasion **en kelsch d’Alsace** par la **manufacture Métis**.

Il sera dévoilé spécialement pour vous le **samedi 29 novembre à 12h**.

Vous retrouverez également le tartan de Mulhouse au marché de Noël de Mulhouse ainsi qu’à l’office du tourisme de la Ville.

Des **propositions musicales** viendront donner une ambiance festive tout au long du week-end.

Le **quintet d’hommes “Lerch’ singers”** qui vous proposeront du chant polyphoniques à 4 voix et des **chants de Noël traditionnels locaux** en alsacien dans une ambiance de goûter de Noël à la Stuwa.

**12 choristes de l’association Waouhamis Prod** interviendront également pour vous proposer une animation ** »Aux P’tits Bonheurs de Noël »** sous la direction de **Nathalie Rohrbach**.

Le **Père Noël sera également présent tout le week-end** au Lerchenberg, invité par le club **Objectif Photos**, pour prendre les lettres et commandes des enfants sages dans sa boîte aux lettres et pour avoir une belle photo souvenir.

Vous pourrez vous désaltérer et vous restaurer dans **la Stuwa du Lerchenberg** avec des **mets et boissons aux saveurs de Noël** ainsi que des **spécialités écossaises** préparée par un chef.

Tout au long du week-end, vous pourrez profiter du **salon de thé et d’une collation de gibier** dans l’ambiance de Noël.

**Toute personne isolée ou âgée de 80 ans et plus** sera la bienvenue pour prendre un afternoon tea ou thé granzla pour 1 € dans notre Stuwa.

Retrouvez le programme des **animations** du week-end :

– samedi de 11h à 19h : **Démonstration de tissage de kelsch** avec Marlène Abraham

– samedi à 14h30 et dimanche à 11h : **Atelier de plissage de tartans** avec Auld Alliance Kiltmakers

– samedi à 16h et dimanche à 13h30 : **Conférence sur l’histoire du kilt et son évolution** avec Auld Alliance Kiltmakers

– samedi à 18h et dimanche à 16h : **Ateliers de confection de broches/pendentifs en tartan** avec Auld Alliance Kiltmakers

– dimanche à 14h30 : **Contes de Noël provençaux** pour petits et grands avec Richard Gossin

– dimanche à 16h : **Chorale “Au P’tit Bonheur de Noël”** avec Waouhamis Prod

A bientôt pour célébrer ensemble la joie et la lumière de Noël !

Renseignements : 06 45 94 99 35 – [culture@lerchenberg.fr](mailto:culture@lerchenberg.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-29T11:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-30T17:00:00.000+01:00

culture@lerchenberg.fr 06 45 94 99 35

Lerchenberg 11 rue du Cercle mulhouse Mulhouse 68200 Haut-Rhin