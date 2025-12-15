Lerchenbal – Bal folk Lerchenberg Mulhouse Samedi 31 janvier 2026, 20h00 Tarif : 10 €

Venez danser et virevolter lors du grand Bal folk du Lerchenberg, le Lerchenbal, avec 2 groupes dynamiques et rafraîchissants, le duo André – Srinarong et L’Envolée.

**Après une 1ère édition qui fut riche et animée, le Lerchenberg vous propose de profiter une fois encore de son grand Bal Folk le Lerchenbal, samedi 31 janvier à partir de 20h, au 11 rue du Cercle à Mulhouse.**

Venez danser et virevolter lors de **ce** **bal folk** le temps d’une soirée aux sons des violons, guitares, accordéons, vielle à roue et d’autres instruments des **2 groupes** qui se succéderont sur la scène du Lerchenberg.

Tout d’abord, ce sera au tour du **duo André – Srinarong** qui propose un bal folk rythmé au son de l’accordéon et de la guitare.

Leurs mélodies sont issues ou inspirées d’airs traditionnels provenant de diverses régions françaises mais aussi d’ailleurs, le tout donnant un mélange propice à la danse.

Pour continuer la ronde, vous retrouverez **le groupe L’Envolée** qui aime les belles mélodies, les contre-chants et les improvisations.

Pour eux, la musique est nécessairement vivante, vibrante, généreuse. Elle est faite pour être partagée avec ceux qui l’écoutent sur un parquet de bal folk, dans une salle de concert, dans la rue, dans un jardin… .

Une musique simple et enivrante, qui parle directement au cœur sans fioritures.

Pour les novices souhaitant s’initier avant d’entrer dans la danse, nous proposons **une initiation et un apprentissage des pas de danse de 19h à 20h** avant le bal.

Vous aurez bien entendu la possibilité de boire un verre pour vous détendre entre quelques pas de danse à la **buvette** ou de déguster un **dessert** maison.

Nous vous attendons avec impatience pour danser ensemble !

Tarif unique : 10 €

Pré-paiement possible en ligne : [https://www.helloasso.com/associations/association-le-lerch/evenements/lerchenbal-2](https://www.helloasso.com/associations/association-le-lerch/evenements/lerchenbal-2)

Réservations : 06 45 94 99 35 – [culture@lerchenberg.fr](mailto:culture@lerchenberg.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-31T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-31T23:59:00.000+01:00

1

culture@lerchenberg.fr 06 45 94 99 35 https://www.helloasso.com/associations/association-le-lerch/evenements/lerchenbal-2

Lerchenberg 11 rue du Cercle mulhouse Mulhouse 68200 Haut-Rhin