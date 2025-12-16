Lerchenbal Bal folk Mulhouse

Lerchenbal Bal folk

11 rue du Cercle Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-31 20:00:00

fin : 2026-01-31 23:59:00

Date(s) :

2026-01-31

Venez danser et virevolter lors de ce bal folk le temps d’une soirée aux sons des violons, guitares, accordéons, vielle à roue et d’autres instruments des 2 groupes qui se succéderont sur la scène du Lerchenberg.

Tout d’abord, ce sera au tour du duo André Srinarong qui propose un bal folk rythmé au son de l’accordéon et de la guitare.

Leurs mélodies sont issues ou inspirées d’airs traditionnels provenant de diverses régions françaises mais aussi d’ailleurs, le tout donnant un mélange propice à la danse.

Pour continuer la ronde, vous retrouverez le groupe L’Envolée qui aime les belles mélodies, les contre-chants et les improvisations.

Pour eux, la musique est nécessairement vivante, vibrante, généreuse. Elle est faite pour être partagée avec ceux qui l’écoutent sur un parquet de bal folk, dans une salle de concert, dans la rue, dans un jardin… .

Une musique simple et enivrante, qui parle directement au cœur sans fioritures.

Pour les novices souhaitant s’initier avant d’entrer dans la danse, nous proposons une initiation et un apprentissage des pas de danse de 19h à 20h avant le bal.

Vous aurez bien entendu la possibilité de boire un verre pour vous détendre entre quelques pas de danse à la buvette ou de déguster un dessert maison. .

11 rue du Cercle Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 6 45 94 99 35 culture@lerchenberg.fr

