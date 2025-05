L’Erdre au fil des saisons – Balade – Nantes, 21 mai 2025 16:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-21 16:00 – 16:45

Gratuit : oui Tout public

Balade autour de l’exposition « Les Couleurs de l’Erdre » avec l’artiste Élise Hallab dans le quartier de Port Boyer ponctuée d’une performance sonore de l’artiste Igor Porte. Au fil des saisons, de jour et de nuit, l’Erdre a été une source d’inspiration et un terrain d’exploration. Cette exposition, qui mêle arts visuels et sonore, est l’aboutissement d’une année de création au sein du quartier de Port Boyer à Nantes, entre artistes et habitants. Elle est proposée par l’association APAGO (Ateliers et Parcours Artistiques dans les Territoires Grand Ouest) et l’Amicale Laïque de Port Boyer, en collaboration avec la résidence autonomie de Port Boyer, l’ACCOORD et le Club Ado de Port Boyer. Départ de la balade à 16h : maison des associations de Port Boyer Plus d’informations sur apago.fr

Nantes 44300