Léré Pop Manga

Rue du Berthelon Léré Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-02-21 19:00:00

Date(s) :

2026-02-21 2026-02-22

Festival dédié à l’univers du Japon, les Manga, les jeux vidéo et la pop culture

Plusieurs stands et animations sont au programme du week-end avec deux nouveautés, un spectacle de K-Pop et une exposition de kimonos traditionnels du début XXème siècle .

Rue du Berthelon Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 79 55 31 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festival dedicated to the world of Japan, Manga, video games and pop culture

L’événement Léré Pop Manga Léré a été mis à jour le 2026-02-10 par BERRY