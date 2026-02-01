Léré Pop Manga Léré
Léré Pop Manga
Rue du Berthelon Léré Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi 2026-02-21 10:00:00
fin : 2026-02-21 19:00:00
2026-02-21 2026-02-22
Festival dédié à l’univers du Japon, les Manga, les jeux vidéo et la pop culture
Plusieurs stands et animations sont au programme du week-end avec deux nouveautés, un spectacle de K-Pop et une exposition de kimonos traditionnels du début XXème siècle .
Rue du Berthelon Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 79 55 31 28
English :
Festival dedicated to the world of Japan, Manga, video games and pop culture
