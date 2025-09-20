L’Ermitage de Madame de Pompadour et l’art mural Ermitage de Madame de Pompadour Versailles

L’Ermitage de Madame de Pompadour et l’art mural Ermitage de Madame de Pompadour Versailles samedi 20 septembre 2025.

L’Ermitage de Madame de Pompadour et l’art mural 20 et 21 septembre Ermitage de Madame de Pompadour Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite des lieux, ateliers d’artistes et démonstration de peinture décorative.

Ermitage de Madame de Pompadour 23 rue de l’Ermitage 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 39 51 83 72 Ancien Pavillon de Madame de Pompadour. Aujourd’hui École Supérieure d’art mural et décoratif de Versailles. Parking extérieur

Journées européennes du patrimoine 2025

© G Poullennec