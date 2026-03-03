L’Ermitage, là où Agen a commencé Lycée professionnel de l’Ermitage Agen

L’Ermitage, là où Agen a commencé

Lycée professionnel de l’Ermitage 304 Avenue Joseph Amouroux Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-09 2026-04-16

Avec ses grottes, son clocher et ses bâtiments faisant corps avec le rocher, l’Ermitage et son coteau font partie du paysage d’Agen. Départ Entrée du Lycée Professionnel de l’Ermitage, 304 Avenue Joseph Amouroux.

Visite sur réservation au 05 53 47 36 09. Places limitées.

Avec ses grottes, son clocher et ses bâtiments faisant corps avec le rocher, l’Ermitage et son coteau font partie du paysage d’Agen. L’architecture intérieure originale du lycée a été mise en valeur lors de récents travaux et rappelle que l’histoire du lieu est mêlée depuis les premiers siècles à celle de la ville. A la suite de Sainte-Foy et de Saint-Caprais, ermites, moines, pèlerins et promeneurs ont toujours trouvé en ces lieux refuge, ressourcement spirituel et beauté.

Cette visite vous fera découvrir

– Les grottes troglodytes de l’Ermitage, refuges des premiers Chrétiens

– La source miraculeuse de Saint-Caprais

– L’église de l’Ermitage

Petit bonus les plus intrépides pourront gravir le clocher de l’église et profiter d’une vue à couper le souffle sur Agen et ses environs .

Lycée professionnel de l’Ermitage 304 Avenue Joseph Amouroux Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 36 09 info@destination-agen.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’Ermitage, là où Agen a commencé

With its caves, bell tower and buildings at one with the rock, the Hermitage and its hillside are part of the Agen landscape. Departure point: Entrance to Lycée Professionnel de l’Ermitage, 304 Avenue Joseph Amouroux.

Tours by prior arrangement on 05 53 47 36 09. Places are limited.

L’événement L’Ermitage, là où Agen a commencé Agen a été mis à jour le 2026-03-01 par OT Destination Agen