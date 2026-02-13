LernPulver Camp d’hiver – Sports de neige pour pratiquer et apprendre l’allemand en s’amusant!, P+R du Trèfle-Blanc, Genève

LernPulver Camp d’hiver – Sports de neige pour pratiquer et apprendre l’allemand en s’amusant! 23 – 27 février P+R du Trèfle-Blanc

CHF 375.50 à CHF 590.- /- 5% pour 3 enfants de Lancy, sous réserve de places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-23T08:30:00+01:00 – 2026-02-23T16:30:00+01:00

Fin : 2026-02-27T08:30:00+01:00 – 2026-02-27T16:30:00+01:00

Détails du programme et informations complémentaires:

Places limitées et inscription nécessaire.

Matériel technique est prêté dans la mesure des stocks disponibles et les supports pédagogiques sont fournis.

Cette activité est inclusive. En cas de nécessité d’aménagement ou d’encadrement spécifique, nous vous demandons de prendre contact avec nous préalablement afin que nous puissions discuter des mesures nécessaires et de leur faisabilité.

En cas de conditions incompatibles avec l’activité prévue: escalade en falaise ou en salle privée et autres activités compatibles avec la météo et les conditions.

Pour faciliter la participation et réduire notre empreinte écologique, nous proposons 2 lieux de rendez-vous, l’un à Lancy, l’autre à Vernier..

Lien vers les inscriptions en français

P+R du Trèfle-Blanc Ch. du Trèfle-Blanc, 1213 Lancy Genève 1212 Grand-Lancy Genève [{« type »: « phone », « value »: « +41782327478 »}, {« type »: « email », « value »: « association+learnpowder@tchili.ch »}, {« type »: « link », « value »: « https://tchili.ch/Camp-LernPulver »}] [{« link »: « https://book.tchili.ch/en/activite/lernpulver-ski-and-snow-sports-winter-2026-for-kids-and-teens-geneva/ »}, {« link »: « https://book.tchili.ch/en/activity/february-23-27-2026-lernpulver-camp-snow-sports-skiing-and-introductory-ski-touring-for-kids-teens-geneva/ »}, {« link »: « https://book.tchili.ch/fr/activite/camp-fevrier-2026-lernpulver-sports-de-neige-et-initiation-ski-rando-enfants-et-ados-geneve/ »}]

Amuse-toi et profite de neige! 5 journées pour glisser, explorer, vivre des aventures enneigées, te faire des ami-es et pratiquer l’allemand dans un cadre montagnard et sportif de manière ludique.

©KB, Tchili Easy Learning