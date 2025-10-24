Les 1/4 d’heure de l’exposition Trésors & biodiversité Muséum d’Histoire Naturelle Nantes

Les 1/4 d’heure de l’exposition Trésors & biodiversité Muséum d’Histoire Naturelle Nantes vendredi 24 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-24 11:15 – 11:30

Gratuit : oui Gratuit hors billet d’entrée au Muséum Gratuit hors billet d’entrée au Muséum Tout public

Avant de plonger en toute autonomie dans l’exposition « Trésors & biodiversité », passez un court moment avec un médiateur du Muséum qui vous guidera dans votre découverte.Sans réservation et dans la limite des places disponiblesGratuit hors billet d’entrée au MuséumTout publicDurée : 15minPendant les vacances de la Toussaint Lundi 20 octobre : 11h15 et 15h30Mercredi 22 octobre : 11h15 et 15h30Jeudi 23 octobre : 15h30Vendredi 24 octobre : 11h15 et 15h30Samedi 25 octobre : 15h30Lundi 27 octobre : 10h30 et 15h30Mercredi 29 octobre : 10h30 et 15h30Jeudi 30 octobre : 10h30 et 15h30Vendredi 31 octobre : 10h30 et 15h30

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr https://museum.nantesmetropole.fr/home/au-programme/adultes-et-familles.html#1/4hexpo