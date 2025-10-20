Les 1/4 d’heure de l’exposition Trésors & biodiversité Muséum d’histoire Naturelle Nantes

Les 1/4 d’heure de l’exposition Trésors & biodiversité 20 – 31 octobre Muséum d’histoire Naturelle Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-20T11:15:00+01:00 – 2025-10-20T11:30:00+01:00

Fin : 2025-10-31T15:30:00+01:00 – 2025-10-31T15:45:00+01:00

Avant de plonger en toute autonomie dans l’exposition « Trésors & biodiversité », passez un court moment avec un médiateur du Muséum qui vous guidera dans votre découverte.

Sans réservation et dans la limite des places disponibles

Gratuit hors billet d’entrée au Muséum

Tout public

Durée : 15min

Pendant les vacances de la Toussaint

Lundi 20 octobre : 11h15 et 15h30

Mercredi 22 octobre : 11h15 et 15h30

Jeudi 23 octobre : 15h30

Vendredi 24 octobre : 11h15 et 15h30

Samedi 25 octobre : 15h30

Lundi 27 octobre : 10h30 et 15h30

Mercredi 29 octobre : 10h30 et 15h30

Jeudi 30 octobre : 10h30 et 15h30

Vendredi 31 octobre : 10h30 et 15h30

Muséum d'histoire Naturelle 12 Rue Voltaire, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Muséum de la métropole de Nantes