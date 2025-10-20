Les 1/4 d’heure de l’exposition Trésors & biodiversité Muséum d’histoire Naturelle Nantes
Les 1/4 d’heure de l’exposition Trésors & biodiversité Muséum d’histoire Naturelle Nantes lundi 20 octobre 2025.
Gratuit hors billet d’entrée au Muséum
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-20T11:15:00+01:00 – 2025-10-20T11:30:00+01:00
Fin : 2025-10-31T15:30:00+01:00 – 2025-10-31T15:45:00+01:00
Avant de plonger en toute autonomie dans l’exposition « Trésors & biodiversité », passez un court moment avec un médiateur du Muséum qui vous guidera dans votre découverte.
Sans réservation et dans la limite des places disponibles
Tout public
Durée : 15min
Pendant les vacances de la Toussaint
- Lundi 20 octobre : 11h15 et 15h30
- Mercredi 22 octobre : 11h15 et 15h30
- Jeudi 23 octobre : 15h30
- Vendredi 24 octobre : 11h15 et 15h30
- Samedi 25 octobre : 15h30
- Lundi 27 octobre : 10h30 et 15h30
- Mercredi 29 octobre : 10h30 et 15h30
- Jeudi 30 octobre : 10h30 et 15h30
- Vendredi 31 octobre : 10h30 et 15h30
Muséum d’histoire Naturelle 12 Rue Voltaire, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://museum.nantesmetropole.fr/home/au-programme/adultes-et-familles.html#1/4hexpo »}]
Muséum de la métropole de Nantes