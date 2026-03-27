Les 1 an de SNOOZ … collectif SNOOZ ( ateliers créatifs et pour le recyclage) Collectif SNOOZ Millau
Les 1 an de SNOOZ … collectif SNOOZ ( ateliers créatifs et pour le recyclage) Collectif SNOOZ Millau mercredi 1 avril 2026.
Les 1 an de SNOOZ … collectif SNOOZ ( ateliers créatifs et pour le recyclage)
Collectif SNOOZ 9 rue du Mandarous Millau Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Depuis un an l’association s’est agrandie
– 64 Snoozeureuses vont et viennent au local, autant de personnes qui ont créé, réparé, appris quelque chose de leurs mains ! Sans compter les nombreuses et nombreux bénévoles et partipant.es aux ateliers,
– 6 ateliers par mois en moyenne, soit une raison de passer au local presque toutes les semaines, grâce à vos idées et vos sollicitations et nous comptons bien les faire perdurer.
– La ressourcerie se nourrit de tous vos rebuts et objets endormis et alimente vos nombreux projets continuons à l’alimenter,
– SNOOZ ! continue à être sollicitée par les acteurs locaux (PNR, Pic Vert, Barbouille, Aporia…). Merci !
Pour cela, SNOOZ ! vous invite le mercredi 1 avril 2026 à venir fêter ça !
Que vous passiez 10 min ou la journée entière, il y aura une place pour vous.
Au programme
– 10h à 12h30 et de 15h à 17h portes-ouvertes
Ramenez vos projets, vos amis et vos idées ! Nous serons là pour vous donner un coup de main, continuer des bricolages et vous faire découvrir SNOOZ ! si vous ne nous connaissez pas encore.
– À partir de 18h30 on range les outils et on sort les verres ! Pour un pot offert et un repas à l’auberge espagnole.
Pas besoin de vous inscrire, juste de venir. Et si vous voulez amener un petit quelque chose à manger, une réponse à ce mail est toujours chouette pour que l’on puisse prévoir les assiettes. .
Collectif SNOOZ 9 rue du Mandarous Millau 12100 Aveyron Occitanie collectifsnooz@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les 1 an de SNOOZ … collectif SNOOZ ( ateliers créatifs et pour le recyclage) Millau a été mis à jour le 2026-03-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Millau (Aveyron)
- Le fracas des petites choses La Doline Millau 27 mars 2026
- Repas à emporter Association Myriades la Passerelle Millau 27 mars 2026
- Concert avec Htagadeux duo Spot le 260 Millau 27 mars 2026
- Carnaval Millau 28 mars 2026
- Salon des orchidées Millau 28 mars 2026