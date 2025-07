Les 1 an du Crouz’art Le crouz’art Saint-Pierre-Eynac

Les 1 an du Crouz’art Le crouz’art Saint-Pierre-Eynac samedi 26 juillet 2025.

Les 1 an du Crouz’art

Le crouz’art 5 Le Crouzet Saint-Pierre-Eynac Haute-Loire

Début : Samedi 2025-07-26 14:00:00

fin : 2025-07-26 23:30:00

2025-07-26

Le Crouz’art fête ses 1an le 26 juillet

De 14 à minuit, retrouvez-nous au Crouz’Art pour souffler nos 1 an et partager un moment festif avec spectacle, concert et karaoké !

Le crouz’art 5 Le Crouzet Saint-Pierre-Eynac 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes loucreezart@freespace.fr

English :

Crouz’art celebrates 1 year on July 26

From 2pm to midnight, join us at Crouz’Art to celebrate our 1-year anniversary and share a festive moment with a show, concert and karaoke!

German :

Crouz’art feiert am 26. Juli sein Einjähriges!

Von 14 bis Mitternacht können Sie uns im Crouz’Art treffen, um unser einjähriges Bestehen zu feiern und einen festlichen Moment mit Show, Konzert und Karaoke zu erleben!

Italiano :

Crouz’art festeggia il suo 1° compleanno il 26 luglio

Dalle 14:00 a mezzanotte, unisciti a noi al Crouz’Art per festeggiare il nostro 1° compleanno e condividi un momento di festa con uno spettacolo, un concerto e un karaoke!

Espanol :

Crouz’art celebra su 1er cumpleaños el 26 de julio

De 14:00 a 24:00, acompáñenos a Crouz’Art para celebrar nuestro 1er cumpleaños y compartir un momento festivo con un espectáculo, un concierto y ¡un karaoke!

