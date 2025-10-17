LES 10 ANS D’AUDIOBLEND Roubaix
14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord
Début : 2025-10-17 00:00:00
fin : 2025-10-18 02:00:00
Cette année marque **les 10 ans du studio Audioblend**, lieu phare pour la création et la post production musicale de la métropole. Pour célébrer cet anniversaire, nous organisons une soirée spéciale, mettant en avant des artistes avec lesquels le studio a collaboré. Au programme concerts, DJ sets, bar et petite restauration, pour une soirée riche en musique et en rencontres, sur la scène de l’Alimentation de la CP.
**Concerts ** Nell Widmer, Ywill & Paranoyan, Ucci Why, Tarik Salhi, Hafsah, Ezekiel Franko & Davi$LeKing
**DJ Sets ** Eesah Yasuke, Edsik, Rexorder
14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33
English :
This year marks **the 10th anniversary of the Audioblend studio**, a flagship venue for music creation and post-production in the metropolis. To celebrate this anniversary, we’re organizing a special evening, featuring artists with whom the studio has collaborated. On the program: concerts, DJ sets, bar and light refreshments, for an evening rich in music and encounters, on the Alimentation de la CP stage.
**Concerts:** Nell Widmer, Ywill & Paranoyan, Ucci Why, Tarik Salhi, Hafsah, Ezekiel Franko & Davi$LeKing
**DJ Sets ** Eesah Yasuke, Edsik, Rexorder
German :
Dieses Jahr feiert **10 Jahre Audioblend Studio**, der führende Ort für Musikkreation und Postproduktion in der Metropole. Um dieses Jubiläum zu feiern, organisieren wir einen besonderen Abend, an dem Künstler, mit denen das Studio zusammengearbeitet hat, im Mittelpunkt stehen. Auf dem Programm stehen Konzerte, DJ-Sets, eine Bar und kleine Snacks für einen Abend voller Musik und Begegnungen auf der Bühne der Alimentation de la CP.
**Konzerte:** Nell Widmer, Ywill & Paranoyan, Ucci Why, Tarik Salhi, Hafsah, Ezekiel Franko & Davi$LeKing
**DJ Sets:** Eesah Yasuke, Edsik, Rexorder
Italiano :
Quest’anno ricorre il 10° anniversario dello studio Audioblend**, un luogo di punta per la creazione e la post-produzione musicale in città. Per celebrare questo anniversario, organizziamo una serata speciale con artisti con cui lo studio ha collaborato. In programma: concerti, DJ set, bar e rinfreschi leggeri, per una serata ricca di musica e incontri, sul palco dell’Alimentation de la CP.
**Concerti:** Nell Widmer, Ywill & Paranoyan, Ucci Why, Tarik Salhi, Hafsah, Ezekiel Franko & Davi$LeKing
**Set di DJ ** Eesah Yasuke, Edsik, Rexorder
Espanol :
Este año se celebra el 10º aniversario del estudio Audioblend**, un lugar emblemático para la creación y postproducción musical en la ciudad. Para celebrarlo, organizamos una velada especial con artistas con los que el estudio ha colaborado. En el programa: conciertos, DJ sets, bar y refrescos, para una velada rica en música y encuentros, en el escenario de la Alimentation de la CP.
**Conciertos:** Nell Widmer, Ywill & Paranoyan, Ucci Why, Tarik Salhi, Hafsah, Ezekiel Franko & Davi$LeKing
**DJ Sets ** Eesah Yasuke, Edsik, Rexorder
