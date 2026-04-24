LES 10 ANS DE LA BIERE DU DOCTEUR Vendémian
LES 10 ANS DE LA BIERE DU DOCTEUR Vendémian samedi 9 mai 2026.
Vendémian
LES 10 ANS DE LA BIERE DU DOCTEUR
Route de Saint-Jean Vendémian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
La bière du Docteur fête ses 10 ans. Musique, buvette, restauration et visite de la brasserie.
Concerts
De 19h à 20h Elle et J (Medley pas laid de chansons qu’on aime)
De 20h30 à 21h30 L’Orphéon de Garrafach (fanfare jazz et musiques du monde)
De 22h à 23h Delta Dunes (punk pop rock)
La bière du Docteur fête ses 10 ans. Musique, buvette, restauration et visite de la brasserie.
Concerts
De 19h à 20h Elle et J (Medley pas laid de chansons qu’on aime)
De 20h30 à 21h30 L’Orphéon de Garrafach (fanfare jazz et musiques du monde)
De 22h à 23h Delta Dunes (punk pop rock) .
Route de Saint-Jean Vendémian 34230 Hérault Occitanie +33 6 66 10 40 39 Syl.accart@docteur.beer.fr
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English :
La bière du Docteur celebrates its 10th anniversary. Music, refreshments, food and a tour of the brewery.
Concerts:
7pm to 8pm: Elle et J (ugly medley of songs we love)
8:30pm to 9:30pm: L’Orphéon de Garrafach (jazz and world music fanfare)
10-11pm: Delta Dunes (punk pop rock)
L’événement LES 10 ANS DE LA BIERE DU DOCTEUR Vendémian a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT