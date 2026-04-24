Vendémian

LES 10 ANS DE LA BIERE DU DOCTEUR

Route de Saint-Jean Vendémian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

La bière du Docteur fête ses 10 ans. Musique, buvette, restauration et visite de la brasserie.

Concerts

De 19h à 20h Elle et J (Medley pas laid de chansons qu’on aime)

De 20h30 à 21h30 L’Orphéon de Garrafach (fanfare jazz et musiques du monde)

De 22h à 23h Delta Dunes (punk pop rock)

La bière du Docteur fête ses 10 ans. Musique, buvette, restauration et visite de la brasserie.

Concerts

De 19h à 20h Elle et J (Medley pas laid de chansons qu’on aime)

De 20h30 à 21h30 L’Orphéon de Garrafach (fanfare jazz et musiques du monde)

De 22h à 23h Delta Dunes (punk pop rock) .

Route de Saint-Jean Vendémian 34230 Hérault Occitanie +33 6 66 10 40 39 Syl.accart@docteur.beer.fr

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English :

La bière du Docteur celebrates its 10th anniversary. Music, refreshments, food and a tour of the brewery.

Concerts:

7pm to 8pm: Elle et J (ugly medley of songs we love)

8:30pm to 9:30pm: L’Orphéon de Garrafach (jazz and world music fanfare)

10-11pm: Delta Dunes (punk pop rock)

L’événement LES 10 ANS DE LA BIERE DU DOCTEUR Vendémian a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT