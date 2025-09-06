Les 10 ans de la Librairie « La petite marchande de Prose » La Ruée vers l’autre Sainte-Savine
Les 10 ans de la Librairie « La petite marchande de Prose » La Ruée vers l’autre Sainte-Savine samedi 6 septembre 2025.
Gratuit
Début : 2025-09-06 11:00:00
fin : 2025-09-07
2025-09-06
De nombreux invités, des échanges autour du livre et des dédicaces, une super partie de jeu de rôle, de la peinture sur vitrines… .
La Petite Marchande de Prose Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 25 75 59 21 librairie@lapetitemarchandedeprose.fr
