Les 10 ans de la Librairie « La petite marchande de Prose » La Ruée vers l’autre Sainte-Savine

Les 10 ans de la Librairie « La petite marchande de Prose » La Ruée vers l’autre Sainte-Savine samedi 6 septembre 2025.

Les 10 ans de la Librairie « La petite marchande de Prose » La Ruée vers l’autre

La Petite Marchande de Prose Sainte-Savine Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 11:00:00

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-06

De nombreux invités, des échanges autour du livre et des dédicaces, une super partie de jeu de rôle, de la peinture sur vitrines… .

La Petite Marchande de Prose Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 25 75 59 21 librairie@lapetitemarchandedeprose.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les 10 ans de la Librairie « La petite marchande de Prose » La Ruée vers l’autre Sainte-Savine a été mis à jour le 2025-08-01 par Office de Tourisme Troyes la Champagne