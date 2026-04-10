Les 10 ans de l’Auberge du Mont de Gez ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan
Les 10 ans de l’Auberge du Mont de Gez ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan vendredi 1 mai 2026.
Arras-en-Lavedan
Les 10 ans de l’Auberge du Mont de Gez
ARRAS-EN-LAVEDAN 1 chemin Sarrat Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Réservation du dîner-concert par téléphone.
.
ARRAS-EN-LAVEDAN 1 chemin Sarrat Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 30 61 00 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Dinner-concert reservations by phone.
L’événement Les 10 ans de l’Auberge du Mont de Gez Arras-en-Lavedan a été mis à jour le 2026-04-08 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65