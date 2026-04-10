Les 10 ans de l’Auberge du Mont de Gez ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan

Arras-en-Lavedan

Les 10 ans de l’Auberge du Mont de Gez

ARRAS-EN-LAVEDAN 1 chemin Sarrat Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Réservation du dîner-concert par téléphone.

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ARRAS-EN-LAVEDAN 1 chemin Sarrat Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 30 61 00 54

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English :

Dinner-concert reservations by phone.

L’événement Les 10 ans de l’Auberge du Mont de Gez Arras-en-Lavedan a été mis à jour le 2026-04-08 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65