Les 10 ans de le Ferme d'Illats Cérons

Les 10 ans de le Ferme d’Illats Cérons samedi 11 octobre 2025.

Caulet-Sud Cérons Gironde

Tarif : – –

Début : 2025-10-11
2025-10-11

Pour marquer cet anniversaire, nous vous invitons à un grand week-end festif et gourmand

Au programme

Banquets fermiers les midis (sur réservation)

Concerts

Visites de la ferme , l’élevage et l’outil de transformation

Animations et surprises pour toute la famille

L’entrée est libre

Venez célébrer avec nous ces 10 années de partage, de goût et de convivialité !   .

Caulet-Sud Cérons 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 63 79 68 

English : Les 10 ans de le Ferme d'Illats

Espanol : Les 10 ans de le Ferme d'Illats

