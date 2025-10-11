Les 10 ans de le Ferme d’Illats Cérons

samedi 11 octobre 2025.

Les 10 ans de le Ferme d’Illats

Caulet-Sud Cérons Gironde

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-12

2025-10-11

Pour marquer cet anniversaire, nous vous invitons à un grand week-end festif et gourmand

Au programme

Banquets fermiers les midis (sur réservation)

Concerts

Visites de la ferme , l’élevage et l’outil de transformation

Animations et surprises pour toute la famille

L’entrée est libre

Venez célébrer avec nous ces 10 années de partage, de goût et de convivialité ! .

Caulet-Sud Cérons 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 63 79 68

