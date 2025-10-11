Les 10 ans de le Ferme d’Illats Cérons
Les 10 ans de le Ferme d’Illats Cérons samedi 11 octobre 2025.
Les 10 ans de le Ferme d’Illats
Caulet-Sud Cérons Gironde
Pour marquer cet anniversaire, nous vous invitons à un grand week-end festif et gourmand
Au programme
Banquets fermiers les midis (sur réservation)
Concerts
Visites de la ferme , l’élevage et l’outil de transformation
Animations et surprises pour toute la famille
L’entrée est libre
Venez célébrer avec nous ces 10 années de partage, de goût et de convivialité ! .
Caulet-Sud Cérons 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 63 79 68
