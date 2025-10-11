Les 10 ans de l’ikastola Biez Bat Théâtre de la Nature Arcangues
Les 10 ans de l’ikastola Biez Bat Théâtre de la Nature Arcangues samedi 11 octobre 2025.
Les 10 ans de l’ikastola Biez Bat
Théâtre de la Nature Chemin de Jaureguiborda Arcangues Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Pour fêter les 10ans de l’Ikastola
12h Présentation et discours
12h30 Chant des enfants
13h Zintzur Bustitzea Kuxkuxtu Txarangak alaiturik
14h Stand Bar et Restauration
17h Concert Kontrabanda
Coin enfants .
Théâtre de la Nature Chemin de Jaureguiborda Arcangues 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine biez.bat.ikastola@gmail.com




