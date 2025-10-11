Les 10 ans de l’ikastola Biez Bat Théâtre de la Nature Arcangues

Les 10 ans de l’ikastola Biez Bat Théâtre de la Nature Arcangues samedi 11 octobre 2025.

Les 10 ans de l’ikastola Biez Bat

Théâtre de la Nature Chemin de Jaureguiborda Arcangues Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Pour fêter les 10ans de l’Ikastola

12h Présentation et discours

12h30 Chant des enfants

13h Zintzur Bustitzea Kuxkuxtu Txarangak alaiturik

14h Stand Bar et Restauration

17h Concert Kontrabanda

Coin enfants .

Théâtre de la Nature Chemin de Jaureguiborda Arcangues 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine biez.bat.ikastola@gmail.com

English : Les 10 ans de l’ikastola Biez Bat

German : Les 10 ans de l’ikastola Biez Bat

Italiano :

Espanol : Les 10 ans de l’ikastola Biez Bat

L’événement Les 10 ans de l’ikastola Biez Bat Arcangues a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme Pays Basque