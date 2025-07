Les 10 ans de Mod Kozh Port de Saint-Goustan Auray

Port de Saint-Goustan 25 Quai Franklin Auray Morbihan

Début : 2025-08-19

fin : 2025-08-20

L’association fête ses 10 ans à Saint-Goustan !

Un grand rendez-vous festif ouvert à toutes et tous, placé sous le signe d la convivialité, de la culture bretonne, de la mer et de la musique.

Au programme

19 août

Dès 10h Buvette et restauration

À partir de 14h

• Initiation à la godille

• Démonstration de boules bretonnes

• Jeux anciens (palets, billard hollandais, passe-trappe…)

16h Arrivée des vieux gréements

Animations musicales

• Duo Minazen (folk breton & celtique)

• The Monkeys (reprises pop-rock)

Ces deux formations se produisent ensemble sous le nom

M&M

20h30 Fest-Noz avec Parfum de Folk, un groupe de six musiciens

aux sonorités bretonnes et festives, reconnu pour ses concerts

chaleureux et dansants

20 août

Dès 10h Buvette et restauration

À partir de 14h

• Initiation à la godille

• Démonstration de boules bretonnes

• Jeux anciens

14h–16h Concert de Mam’zelle Guinguette

Voyage musical dans les chansons réalistes du XXe siècle Fréhel,

Piaf, Trenet, Mistinguett…

16h–18h Concours de godille .

Port de Saint-Goustan 25 Quai Franklin Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 7 68 37 54 81

