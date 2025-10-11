Les 10 Ans de Photo Alternative d’Aléa Club Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes

Les 10 Ans de Photo Alternative d’Aléa Club Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes samedi 11 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-11 14:00 – 18:00

Gratuit : non Tout public

A l’occasion des 10 ans de sa création, l’association ALEA organise un week-end consacré aux techniques photographiques argentiques expérimentales et alternatives, les samedi 11 et dimanche 12 après-midi d’octobre 2025 avec : l’exposition de travaux photographiques illustrant divers procédés argentique classique, cyanotype, sténopé, Polaroïd, transfert d’émulsion, lumen print, chimigramme, photogramme…), des ateliers permettant aux visiteurs d’expérimenter ces procédés,la réalisation de portraits argentiques. Rendez-vous sur aleaclub.photos pour tous renseignements concernant les inscriptions aux ateliers. L’événement se tiendra au Grand Atelier de la Maison de quartier Madeleine Champ de Mars. Tout public

Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 65 00 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E3538-maison-de-quartier-madeleine-champ-de-mars MQ-Madeleine@mairie-nantes.fr http://aleaclub.photos/