Les 10 ans de Recyclune et rue du Coq Recyclune Lunéville

Les 10 ans de Recyclune

et rue du Coq Recyclune Place Léopold Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 10:30:00

fin : 2026-04-11 11:30:00

Date(s) :

2026-04-11

À l’occasion du 10e anniversaire de la recyclerie lunévilloise, plusieurs animations seront proposées

> animation musicale sur le marché de la place Léopold, entre 10h30 et 11h30

> animations diverses dans les locaux de Recyclune, entre 14h et 17h

concerts, atelier vélo, repair café, stand du florain, vente de livres anciens, défilé de mode, buvette, crêpes…Tout public

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et rue du Coq Recyclune Place Léopold Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 68 27 92 61

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English :

To mark the 10th anniversary of Lunévill?s recycling center, a number of events will be taking place:

> musical entertainment at the Place Léopold market, between 10:30 and 11:30 a.m

> various activities on the Recyclune premises, between 2pm and 5pm

concerts, bike workshop, repair café, florain stand, sale of antiquarian books, fashion show, refreshments, crêpes?

L’événement Les 10 ans de Recyclune Lunéville a été mis à jour le 2026-03-27 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS