LES 10 ANS DES COUNTRY FRIEND’S

Sauvian Hérault

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Les Country Friend’s fêtent leurs 10 ans ! Dress code rose poudré & or, piste enflammée et ambiance garantie pour une soirée anniversaire inoubliable.

Venez célébrer les 10 ans des Country Friend’s lors d’une soirée festive et élégante ! Au programme convivialité, danse et bonne humeur, le tout dans une ambiance chaleureuse et dynamique. Dress code rose poudré & or pour briller sur la piste et partager un moment unique. L’assurance d’une soirée anniversaire inoubliable, placée sous le signe de l’amitié et de la fête. .

Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 6 71 11 01 18

English :

Country Friend?s celebrate their 10th anniversary! Powder pink & gold dress code, a fiery dance floor and guaranteed atmosphere for an unforgettable birthday party.

German :

Die Country Friend?s feiern ihr 10-jähriges Jubiläum! Dresscode in Puderrosa & Gold, feurige Tanzfläche und garantierte Stimmung für eine unvergessliche Geburtstagsparty.

Italiano :

Les Country Friend’s festeggiano il loro 10° anniversario! Dress code rosa cipria e oro, pista da ballo bollente e atmosfera garantita per una festa di compleanno indimenticabile.

Espanol :

Les Country Friend?s celebran su 10º aniversario Código de vestimenta rosa empolvado y dorado, una pista de baile caliente y un ambiente garantizado para una fiesta de cumpleaños inolvidable.

L’événement LES 10 ANS DES COUNTRY FRIEND’S Sauvian a été mis à jour le 2025-09-27 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE