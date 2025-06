Les 10 ans des Halles des 5 Cantons – Anglet 28 juin 2025 07:00

Pyrénées-Atlantiques

Les 10 ans des Halles des 5 Cantons Place du Général Leclerc Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

10 ans déjà pour les Halles Biltoki Anglet !

Depuis 2015, elles font battre le cœur des Cinq Cantons au rythme des saisons, des produits du terroir et des rencontres authentiques. Ce lieu de vie et de partage, pensé comme un marché moderne à taille humaine, célèbre aujourd’hui 10 années d’ancrage local, de bonne humeur et de goût.

La place du Général Leclerc se transforme en grande fête populaire à ciel ouvert. Une journée de festivités, entre village enfants, cuisines extérieures, animations food, concerts, banda et DJ set, pour souffler les bougies comme il se doit, avec celles et ceux qui font vivre les halles au quotidien producteurs, commerçants, artisans et fidèles clients. .

Place du Général Leclerc

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

English : Les 10 ans des Halles des 5 Cantons

German : Les 10 ans des Halles des 5 Cantons

Italiano :

Espanol : Les 10 ans des Halles des 5 Cantons

L’événement Les 10 ans des Halles des 5 Cantons Anglet a été mis à jour le 2025-06-11 par OT Anglet