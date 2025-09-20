Les 10 ans du Mix Café Associatif Tressignaux
Les 10 ans du Mix Café Associatif Tressignaux samedi 20 septembre 2025.
Les 10 ans du Mix Café Associatif
Bourg Tressignaux Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-20 16:00:00
fin : 2025-09-20 22:00:00
2025-09-20
Venez fêter l’anniversaire du Mix Café! Expositions, spectacle de magie, restauration, concerts et spectacle pyrotechnique. Animations gratuites. .
Bourg Tressignaux 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 83 89 92 93
