Les 10 ans du Mix Café Associatif Tressignaux

Les 10 ans du Mix Café Associatif Tressignaux samedi 20 septembre 2025.

Les 10 ans du Mix Café Associatif

Bourg Tressignaux Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 16:00:00

fin : 2025-09-20 22:00:00

Venez fêter l’anniversaire du Mix Café! Expositions, spectacle de magie, restauration, concerts et spectacle pyrotechnique. Animations gratuites. .

Bourg Tressignaux 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 83 89 92 93

