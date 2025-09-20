Les 10 ans du Quatro Le Quatro Baud

Le Quatro 3 avenue Jean Moulin Baud Morbihan

Début : 2025-09-20 17:00:00

fin : 2025-09-20 22:30:00

2025-09-20

A partir de 17h, venez célébrer cette décennie de plaisirs et de découvertes artistiques, Le Quatro vous a concocté un programme pluridisciplinaire digne de ce nom.

17h-18h théâtre

Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur les classiques ! En 2025, Molière, Shakespeare, Musset…prennent un coup de jeune décapant et s’invitent au Quatro pour une expérience théâtrale inédite. En déambulation, chaque recoin du Quatro devient le décor d’une scène culte.

Avec les comédiens amateurs des troupes baldiviennes Les Uns Pertinents et Faces & Cie • Mise en scène Caroline Bonis du Collectif L’Empreinte

Inscription obligatoire https://www.mediatheque-baud.fr/agenda/quatro-classique-remix-theatre/

18h15 L’assemblée In Situ de la Cie Artandco Arthur Ribo

L’assemblée in situ est un spectacle pluridisciplinaire mêlant parkour (escalade urbaine et acrobatie), slam (écrit et improvisé), stand up et musique. C’est une pièce écrite sur mesure pour mettre en valeur l’architecture d’un site, son histoire et créer un lien direct avec les vivants d’aujourd’hui — autrement dit — nous, artistes et publics l’assemblée.

Durée 50 min

19h15 Duo Menguy-Bérenguer Musique irlandaise

Le répertoire irlandais est ici traité avec sobriété et finesse, loin des clichés séduisants. Les accompagnements épurés et l’ornementation subtile maintiennent vivantes les réminiscences d’une danse intérieure et inspirée. Le duo joue habilement des contrastes et des effets pour offrir un voyage musical riche et singulier.

Erwan Menguy Flûte traversière • Erwan Bérenguer Guitare

Production Klam Records

20h40 Mapping par Thomas Daveluy Art numérique

À l’occasion des 10 ans du Quatro, cette installation propose une projection vidéo monumentale sur le bâtiment. En mêlant histoire et fiction, l’oeuvre met en lumière la richesse de la collection du musée et invite le public à redécouvrir Baud sous un angle inédit.

21h00 Ampouailh Fest-noz

Après presque 20 ans de festoù-noz partout en Bretagne et de concert dans le monde entier, le groupe de chenapans du centre Bretagne reste une référencepour les amateurs de danses et spécialistes du genre.

Durée 1 h 30

Bombardes Simon Lotout • Violons Yuna Léon • Flûtes Rémi Bouguennec • Guitare Heikki Bourgault • Basse Gwylan Meneghin

INFOS PRATIQUES

• Attention l’Urban trail aura Le Quatro comme ligne de départ. Il est possible que la circulation soit rendue difficile aux abords du Quatro.

• Restauration légère sur place.

• Pour la partie musicale, repli au Scaouët en cas d’intempéries.

Entrée libre et gratuite. .

Le Quatro 3 avenue Jean Moulin Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 13 19

