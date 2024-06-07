ROMAN FRAYSSINET – BOURSE DU TRAVAIL Lyon

ROMAN FRAYSSINET – BOURSE DU TRAVAIL Lyon jeudi 16 octobre 2025.

Ô DELÀROMAN FRAYSSINETAprès s’être aventuré Ô Dedans, le deuxième volet de cette trilogie de spectacle nous invite à aller Ô Delà : se détacher et observer la vie de loin pour faire la paix avec elle. Un nouveau voyage drôle et surréaliste durant lequel Roman Frayssinet pose son regard sur le monde à la recherche de nuances, de beauté, d’équilibre et surtout de rire.

BOURSE DU TRAVAIL 205, PLACE GUICHARD 69003 Lyon 69