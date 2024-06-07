LES 10 COMMANDEMENTS – AINTEREXPO – HALL EKINOX Bourg En Bresse

LES 10 COMMANDEMENTS – AINTEREXPO – HALL EKINOX Bourg En Bresse vendredi 23 janvier 2026.

LES 10 COMMANDEMENTS Début : 2026-01-23 à 20:00. Tarif : – euros.

Les 10 commandements, une histoire légendaire et un spectacle incontournable à voir et à revoir. Les chansons intemporelles vous captivent dès les premières notes, offrant des émotions inégalées. Les chanteurs avec leurs voix puissantes et leur charisme exceptionnel, ainsi que les danseurs et les chorégraphies, d’une virtuosité époustouflante, vous transportent dans un monde magique. Les projections immersives ajoutent une dimension extraordinaire, rendant chaque représentation unique. Complètement renouvelé, ce spectacle est salué et ovationné par le public chaque soir confirmant son statut d’œuvre magistrale.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

AINTEREXPO – HALL EKINOX 25 Avenue du Marechal Juin 01000 Bourg En Bresse 01