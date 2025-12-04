Doubs

Les 10 Commandements Micropolis Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04 20:00:00

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-12-04

Les 10 commandements, une histoire légendaire et un spectacle incontournable à voir et à revoir. Les chansons intemporelles vous captivent dès les premières notes, offrant des émotions inégalées. Les chanteurs avec leurs voix puissantes et leur charisme exceptionnel, ainsi que les danseurs et les chorégraphies, d’une virtuosité époustouflante, vous transportent dans un monde magique. Les projections immersives ajoutent une dimension extraordinaire, rendant chaque représentation unique. Complètement renouvelé, ce spectacle est salué et ovationné par le public chaque soir confirmant son statut d’œuvre magistrale. .

Micropolis

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : Les 10 Commandements

German : Les 10 Commandements

Italiano :

Espanol :

L’événement Les 10 Commandements Besançon a été mis à jour le 2025-06-13 par COORDINATION DOUBS