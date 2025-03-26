LES 10 COMMANDEMENTS – CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE Le Havre

LES 10 COMMANDEMENTS Début : 2025-12-17 à 20:00. Tarif : – euros.

« Les producteurs et la troupe des 10 Commandements sont malheureusement dans l’obligation d’annuler la tournée du spectacle prévue de novembre 2025 à février 2026. C’est avec beaucoup de regret et une profonde tristesse que nous vous informons de cette décision.Chaque détenteur de billet sera bien entendu remboursé intégralement auprès de son point de vente. »

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE QUAI DE LA REUNION 76600 Le Havre 76