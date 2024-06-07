LES 10 COMMANDEMENTS – L’ACCLAMEUR Niort

LES 10 COMMANDEMENTS Début : 2026-01-16 à 20:00. Tarif : – euros.

Les 10 commandements, une histoire légendaire et un spectacle incontournable à voir et à revoir. Les chansons intemporelles vous captivent dès les premières notes, offrant des émotions inégalées. Les chanteurs avec leurs voix puissantes et leur charisme exceptionnel, ainsi que les danseurs et les chorégraphies, d’une virtuosité époustouflante, vous transportent dans un monde magique. Les projections immersives ajoutent une dimension extraordinaire, rendant chaque représentation unique. Complètement renouvelé, ce spectacle est salué et ovationné par le public chaque soir confirmant son statut d’œuvre magistrale.

L’ACCLAMEUR 50 Rue Charles Darwin 79000 Niort 79