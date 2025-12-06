Annulation spectacle Les 10 commandements Troyes

Annulation spectacle Les 10 commandements

Le Cube Troyes Aube

Début : 2025-12-06 20:00:00

fin : 2025-12-06

Si vous aviez déjà vos billets, nous vous invitons à vous rapprocher de votre point de vente à partir du jeudi 28 août 2025 pour les modalités de remboursement.



Nous vous remercions pour votre compréhension,

L’équipe du Cube. .

Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 65 82

