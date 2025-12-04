LES 10 COMMANDEMENTS – LES 10 COMMANDEMENTS – L’ENVIE D’AIMER – MICROPOLIS Besancon

LES 10 COMMANDEMENTS – LES 10 COMMANDEMENTS – L’ENVIE D’AIMER Début : 2025-12-04 à 20:00. Tarif : – euros.

Manifestation annulée, remboursement des billets.Les 10 commandements, une histoire légendaire et un spectacle incontournable à voir et à revoir. Les chansons intemporelles vous captivent dès les premières notes, offrant des émotions inégalées. Les chanteurs avec leurs voix puissantes et leur charisme exceptionnel, ainsi que les danseurs et les chorégraphies, d’une virtuosité époustouflante, vous transportent dans un monde magique. Les projections immersives ajoutent une dimension extraordinaire, rendant chaque représentation unique. Complètement renouvelé, ce spectacle est salué et ovationné par le public chaque soir confirmant son statut d’œuvre magistrale.Réservation PMR : reservations@ngproductions.fr

Vous pouvez obtenir votre billet ici

MICROPOLIS 3 BVD OUEST 25000 Besancon 25