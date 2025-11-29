LES 10 COMMANDEMENTS – LES 10 COMMANDEMENTS – L’ENVIE D’AIMER – ZENITH D’AMIENS Amiens

LES 10 COMMANDEMENTS – LES 10 COMMANDEMENTS – L’ENVIE D’AIMER Début : 2025-11-29 à 20:00. Tarif : – euros.

Le spectacle est annulé, remboursement des billetsNous sommes au regret de vous annoncer notre décision d’annuler la suite de la tournée « Les 10 Commandements l’envie d’aimer ».Malgré tous nos efforts, les pertes accumulées sur les premières exploitations et notre impossibilité à trouver un modèle économique viable avec les différentes parties prenantes, nous contraignent à prendre cette lourde et pénible décision.Nous allons donc arrêter les ventes de billets et rembourser les spectateurs ayant déjà acquis leurs places.Nous restons à votre disposition pour les modalités pratiques et réitérons notre tristesse de mettre fin à ce beau projet. CordialementLes ProducteursCOMM PRÉSENTE : : LES 10 COMMANDEMENTS – L’ENVIE D’AIMERLes 10 commandements, une histoire légendaire et un spectacle incontournable à voir et à revoir. Les chansons intemporelles vous captivent dès les premières notes, offrant des émotions inégalées. Les chanteurs avec leurs voix puissantes et leur charisme exceptionnel, ainsi que les danseurs et les chorégraphies, d’une virtuosité époustouflante, vous transportent dans un monde magique. Les projections immersives ajoutent une dimension extraordinaire, rendant chaque représentation unique. Complètement renouvelé, ce spectacle est salué et ovationné par le public chaque soir confirmant son statut d’œuvre magistrale.

ZENITH D’AMIENS AVENUE DE L’HIPPODROME 80000 Amiens 80