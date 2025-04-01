LES 10 COMMANDEMENTS – ZENITH D’ORLEANS Orleans

LES 10 COMMANDEMENTS Début : 2026-01-29 à 20:00. Tarif : – euros.

Le spectacle est annulé, remboursement des billetsLes producteurs et la troupe des 10 Commandements sont malheureusement dans l’obligation d’annuler la tournée du spectacle prévue de novembre 2025 à février 2026.C’est avec beaucoup de regret et une profonde tristesse que nous vous informons de cette décision.Chaque détenteur de billet sera bien entendu remboursé intégralement auprès de son point de venteLes 10 commandements, une histoire légendaire et un spectacle incontournable à voir et à revoir. Les chansons intemporelles vous captivent dès les premières notes, offrant des émotions inégalées. Les chanteurs avec leurs voix puissantes et leur charisme exceptionnel, ainsi que les danseurs et les chorégraphies, d’une virtuosité époustouflante, vous transportent dans un monde magique. Les projections immersives ajoutent une dimension extraordinaire, rendant chaque représentation unique. Complètement renouvelé, ce spectacle est salué et ovationné par le public chaque soir confirmant son statut d’œuvre magistrale.

ZENITH D’ORLEANS 1, Rue du President Schuman 45100 Orleans 45