LES 10 COMMANDEMENTS – ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse

LES 10 COMMANDEMENTS Début : 2026-01-07 à 20:00. Tarif : – euros.

Nous sommes au regret de vous annoncer notre décision d’annuler la suite de la tournée « Les 10 Commandements l’envie d’aimer ».Malgré tous nos efforts, les pertes accumulées sur les premières exploitations et notre impossibilité à trouver un modèle économique viable avec les différentes parties prenantes, nous contraignent à prendre cette lourde et pénible décision.Nous allons donc arrêter les ventes de billets et rembourser les spectateurs ayant déjà acquis leurs places.Nous restons à votre disposition pour les modalités pratiques et réitérons notre tristesse de mettre fin à ce beau projet.CordialementLes ProducteursRemboursements jusqu’au 15 octobre 2025

ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 AVENUE RAYMOND BADIOU 31300 Toulouse 31