Les 10 et 20 km de Tours Tours

Les 10 et 20 km de Tours Tours dimanche 28 septembre 2025.

Les 10 et 20 km de Tours

232 Avenue de Grammont Tours Indre-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – 30 EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-28 09:00:00

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Il y a les sportifs de haut niveau et les autres. Dans cette course attendue, dont le centre-ville de Tours est le théâtre, chaque acteur, en costume parfois, relève son propre défi comme celui, par exemple, de courir les 10 km avant l’arrivée des vainqueurs des vingt…

232 Avenue de Grammont Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 31 70 11 20kmdetours@nrco.fr

English :

There are the top athletes, and then there are the others. In this eagerly-awaited race, which takes place in downtown Tours, each actor, sometimes in costume, takes up his or her own challenge, such as running the 10 km before the winners of the twenty?

German :

Es gibt die Spitzensportler und die anderen. In diesem mit Spannung erwarteten Lauf, dessen Schauplatz die Innenstadt von Tours ist, stellt sich jeder Akteur, manchmal in einem Kostüm, seiner eigenen Herausforderung, wie z. B. die 10 km zu laufen, bevor die Sieger der 20

Italiano :

Ci sono i migliori sportivi e gli altri. In questa attesissima gara, che si svolge nel centro di Tours, ogni partecipante, a volte in costume, affronta la propria sfida, come correre i 10 km prima dell’arrivo dei vincitori delle venti gare

Espanol :

Están los deportistas de élite y los demás. En esta carrera tan esperada, que tiene lugar en el centro de Tours, cada participante, a veces disfrazado, asume su propio reto, como correr los 10 km antes de que lleguen los ganadores de las veinte carreras

L’événement Les 10 et 20 km de Tours Tours a été mis à jour le 2025-07-29 par Tours Val de Loire Tourisme