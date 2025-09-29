Les 10 jours divins de La Chablisienne Caveau de La Chablisienne Chablis

Les 10 jours divins de La Chablisienne

Caveau de La Chablisienne 8 Boulevard Pasteur Chablis Yonne

Début : 2026-04-24 10:00:00

fin : 2026-05-03 18:30:00

Venez profiter de divines réductions sur une sélection de 10 vins proposée par notre œnologue. Une belle occasion de découvrir et apprécier nos doux flacons lors de cet évènement ! .

