Les 10 km de Chadrac Chadrac

Place de la Mairie Chadrac Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 15 EUR
Date :
Début : 2025-10-12 09:30:00
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
Le 10 km de Chadrac est un événement incontournable pour les passionnés de course à pied dans la région.
Cette course sur route attire chaque année des coureurs de tous niveaux, désireux de se mesurer sur un parcours à la fois exigeant et pittoresque.
Place de la Mairie Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
The Chadrac 10 km is a not-to-be-missed event for running enthusiasts in the region.
Every year, this road race attracts runners of all levels, eager to compete on a course that is both demanding and picturesque.
German :
Der 10-km-Lauf von Chadrac ist ein unumgängliches Ereignis für alle Laufbegeisterten in der Region.
Dieser Straßenlauf zieht jedes Jahr Läufer aller Niveaus an, die sich auf einer anspruchsvollen und zugleich landschaftlich reizvollen Strecke messen wollen.
Italiano :
La 10 km di Chadrac è un appuntamento imperdibile per gli appassionati di corsa della regione.
Ogni anno, questa corsa su strada attira corridori di tutte le capacità, desiderosi di gareggiare su un percorso impegnativo e pittoresco.
Espanol :
Los 10 km de Chadrac son una cita ineludible para los aficionados al running de la región.
Cada año, esta carrera por carretera atrae a corredores de todos los niveles, deseosos de competir en un recorrido tan exigente como pintoresco.
