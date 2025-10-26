Les 10 km de Cholet Départ de GlisséO Cholet

Les 10 km de Cholet Départ de GlisséO Cholet dimanche 26 octobre 2025.

Départ de GlisséO Avenue Anatole Manceau Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 15 EUR

Course à pied de 10km

Cette course à pied populaire ouverte à tous rassemble chaque année plus de 3000 personnes.

Nouveau en 2025 : une 2ème course de 5 km .

