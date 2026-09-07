Informations pratiques

Sarreguemines

Les 10 km de Sarreguemines

Départ et arrivée : avenue de la Blies Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

14

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-18 10:00:00

fin : 2026-10-18 12:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Les 10 km de Sarreguemines sont une belle occasion de chausser ses baskets, de relevé un défi personnel et de soutenir une manif populaire qui a su trouver sa place dans le calendrier sportif régional.

– Inscription en ligne via la page facebook ou via le site internet de l’association.

– Inscription possible chez Intersport du 12 au 16 octobre de 10h à 18h et le 17 de 10h à 12h.

– Pas d’inscription le jour même.Adultes

14 .

Départ et arrivée : avenue de la Blies Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 6 52 77 34 52 can.sarreguemines@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Sarreguemines 10K is a great opportunity to lace up your running shoes, take on a personal challenge, and support a popular event that has become a fixture on the regional sports calendar.

– Register online via the Facebook page or the association’s website.

– Registration is available at Intersport from October 12 to 16, from 10 a.m. to 6 p.m., and on October 17 from 10 a.m. to 12 p.m.

– No same-day registration.

L’événement Les 10 km de Sarreguemines Sarreguemines a été mis à jour le 2026-09-07 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES