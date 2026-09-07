Les 10 km de Sarreguemines Sarreguemines
dimanche 18 octobre 2026 · Sarreguemines
Informations pratiques
Sarreguemines
Les 10 km de Sarreguemines
Départ et arrivée : avenue de la Blies Sarreguemines Moselle
Tarif : – – EUR
14
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-18 10:00:00
fin : 2026-10-18 12:00:00
Date(s) :
2026-10-18
Les 10 km de Sarreguemines sont une belle occasion de chausser ses baskets, de relevé un défi personnel et de soutenir une manif populaire qui a su trouver sa place dans le calendrier sportif régional.
– Inscription en ligne via la page facebook ou via le site internet de l’association.
– Inscription possible chez Intersport du 12 au 16 octobre de 10h à 18h et le 17 de 10h à 12h.
– Pas d’inscription le jour même.Adultes
14 .
Départ et arrivée : avenue de la Blies Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 6 52 77 34 52 can.sarreguemines@gmail.com
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English :
The Sarreguemines 10K is a great opportunity to lace up your running shoes, take on a personal challenge, and support a popular event that has become a fixture on the regional sports calendar.
– Register online via the Facebook page or the association’s website.
– Registration is available at Intersport from October 12 to 16, from 10 a.m. to 6 p.m., and on October 17 from 10 a.m. to 12 p.m.
– No same-day registration.
L’événement Les 10 km de Sarreguemines Sarreguemines a été mis à jour le 2026-09-07 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES
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