Les 10 manches de jeux Centre SocioCulturel Maison Pour Tous Châtillon-sur-Thouet

Centre SocioCulturel Maison Pour Tous 9 rue Paul -Gellé Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres

Gratuit

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

2026-01-18

Un temps est proposé par les habitants pour venir jouer à différents jeux le temps d’un après midi.

Vous pouvez apporter vos propres jeux pour les partager pendant ce moment convivial. .

Centre SocioCulturel Maison Pour Tous 9 rue Paul -Gellé Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43 accueil.larpentele@csc79.org

