Les 10 manches de jeux Centre SocioCulturel Maison Pour Tous Châtillon-sur-Thouet dimanche 15 mars 2026.
Centre SocioCulturel Maison Pour Tous 9 rue Paul -Gellé Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres
Gratuit
Gratuit
2026-03-15
fin : 2026-03-15
2026-03-15
Un temps est proposé par les habitants pour venir jouer à différents jeux le temps d’un après midi.
Vous pouvez apporter vos propres jeux pour les partager pendant ce moment convivial. .
Centre SocioCulturel Maison Pour Tous 9 rue Paul -Gellé Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43 accueil.larpentele@csc79.org
