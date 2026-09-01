LES 10 MONTESQUIEU DU SUD-OUEST : PORTRAITS DE VILLAGES Montesquieu-Volvestre
mercredi 16 septembre 2026 · Montesquieu-Volvestre
Informations pratiques
Montesquieu-Volvestre
LES 10 MONTESQUIEU DU SUD-OUEST : PORTRAITS DE VILLAGES
SALLE POLYVALENTE DE MONTESQUIEU-VOLVESTRE Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 20:00:00
fin : 2026-09-16 23:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Venez assister à la conférence « Les 10 Montesquieu du Sud-ouest » proposée par Michel Frebajise, journaliste et conférencier !
Conférence proposée par la Petite Université Populaire du Volvestre. .
SALLE POLYVALENTE DE MONTESQUIEU-VOLVESTRE Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 6 63 98 46 33 alihuodk@gmail.com
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English :
Come attend the lecture « The 10 Montesquieus of the Southwest » presented by Michel Frebajise, journalist and lecturer!
L’événement LES 10 MONTESQUIEU DU SUD-OUEST : PORTRAITS DE VILLAGES Montesquieu-Volvestre a été mis à jour le 2026-09-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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