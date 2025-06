Les 100 ans de la Plage Normande – Donville-les-Bains 27 juin 2025 07:00

Manche

Les 100 ans de la Plage Normande Rue de la Plage Donville-les-Bains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-27

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-27

Donville-les-Bains célèbre les 100 ans de La Plage Normande, tournant majeure dans le développement balnéaire et touristique de la commune. Dans le cadre de ces célébrations, de nombreuses animations sont organisées avec le soutien des associations donvillaises. Démonstration de danses, jeux traditionnels, défilés costumés, voitures anciennes, lectures, concerts, et grand bal populaire sont au programme pour un retour dans les années 20-30 le temps d’un week-end. L’occasion rêvée pour revêtir vos plus beaux costumes d’époque.

Programme complet sur le site internet de la commune.

Animations gratuites

Rue de la Plage

Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 91 28 58 m.doriry@donville.fr

English : Les 100 ans de la Plage Normande

Donville-les-Bains celebrates the 100th anniversary of La Plage Normande, a major milestone in the town’s development as a seaside resort and tourist attraction. As part of the celebrations, numerous events are being organized with the support of Donville associations. Dance demonstrations, traditional games, costume parades, vintage cars, readings, concerts and a grand bal populaire are all on the program for a weekend-long return to the 20s and 30s. The perfect opportunity to don your finest period costumes.

Full program on the commune’s website.

Free entertainment

German :

Donville-les-Bains feiert das 100-jährige Bestehen von La Plage Normande, einem wichtigen Wendepunkt in der Entwicklung des Badewesens und des Tourismus in der Gemeinde. Im Rahmen dieser Feierlichkeiten werden mit Unterstützung der Donviller Vereine zahlreiche Veranstaltungen organisiert. Tanzvorführungen, traditionelle Spiele, Kostümparaden, Oldtimer, Lesungen, Konzerte und ein großer Tanzabend stehen auf dem Programm und versetzen Sie für ein Wochenende in die 20er und 30er Jahre zurück. Die perfekte Gelegenheit, um in die schönsten Kostüme der Epoche zu schlüpfen.

Das vollständige Programm finden Sie auf der Website der Gemeinde.

Kostenlose Veranstaltungen

Italiano :

Donville-les-Bains festeggia il 100° anniversario de La Plage Normande, una pietra miliare nello sviluppo delle strutture balneari e turistiche della città. Nell’ambito dei festeggiamenti, sono stati organizzati numerosi eventi con il sostegno delle associazioni di Donville. Dimostrazioni di danza, giochi tradizionali, sfilate in maschera, auto d’epoca, letture, concerti e un gran bal populaire sono tutti in programma, che vi riporteranno per un weekend agli anni ’20 e ’30. L’occasione perfetta per vestirsi con i migliori costumi d’epoca.

Il programma completo è disponibile sul sito web della città.

Intrattenimento gratuito

Espanol :

Donville-les-Bains celebra el centenario de La Plage Normande, un hito importante en el desarrollo de la oferta balnearia y turística de la ciudad. Para celebrarlo, se han organizado diversos actos con el apoyo de las asociaciones de Donville. Demostraciones de baile, juegos tradicionales, desfiles de disfraces, coches de época, lecturas, conciertos y un gran bal populaire forman parte del programa, que le transportará a los años 20 y 30 durante un fin de semana. La ocasión perfecta para vestirse con los mejores trajes de época.

Programa completo en el sitio web de la ciudad.

Entretenimiento gratuito

L’événement Les 100 ans de la Plage Normande Donville-les-Bains a été mis à jour le 2025-06-13 par OT Granville Terre et Mer