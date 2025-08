Les 100 ans de la Rosalie Dives-sur-Mer

dimanche 24 août 2025.

Les 100 ans de la Rosalie

Place de la République Dives-sur-Mer Calvados

2025-08-24 10:00:00

2025-08-24

Pour l’occasion, de nombreux véhicules de pompiers sont rassemblés.

Programme à venir. .

Place de la République Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 6 10 15 82 10

English : Les 100 ans de la Rosalie

A large number of fire engines are assembled for the occasion.

German : Les 100 ans de la Rosalie

Zu diesem Anlass werden zahlreiche Feuerwehrfahrzeuge zusammengezogen.

Italiano :

Per l’occasione sono state radunate numerose autopompe.

Espanol :

Un gran número de camiones de bomberos se han reunido para la ocasión.

