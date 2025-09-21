Les 100 ans du carillon de Forcalquier Forcalquier

Les 100 ans du carillon de Forcalquier

Carillon Site de l’ancienne citadelle Cathédrale Notre-Dame du Bourguet Forcalquier Alpes-de-Haute-Provence

Le carillon de Forcalquier célèbre son centenaire ! Pour l’occasion, profitez d’un concert et d’un repas aux pieds de la citadelle, suivi d’une diffusion de film sur le carillon avant de finir par un concert à la cathédrale Notre-Dame-du-Bourguet.

English :

The Forcalquier carillon celebrates its centenary! For the occasion, enjoy a concert and a meal at the foot of the citadel, followed by a film about the carillon, before finishing with a concert at the Notre-Dame-du-Bourguet cathedral.

German :

Das Glockenspiel von Forcalquier feiert seinen 100. Geburtstag! Genießen Sie zu diesem Anlass ein Konzert und ein Essen am Fuße der Zitadelle, gefolgt von einem Film über das Glockenspiel, bevor Sie mit einem Konzert in der Kathedrale Notre-Dame-du-Bourguet enden.

Italiano :

Il carillon di Forcalquier festeggia il suo centenario! Per l’occasione, godetevi un concerto e un pasto ai piedi della cittadella, seguiti da un film sul carillon, prima di concludere con un concerto nella cattedrale di Notre-Dame-du-Bourguet.

Espanol :

El carillón de Forcalquier celebra su centenario Para celebrarlo, disfrute de un concierto y una comida al pie de la ciudadela, seguida de una película sobre el carillón antes de terminar con un concierto en la catedral de Notre-Dame-du-Bourguet.

